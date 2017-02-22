打破「奧斯卡好白」？ 好萊塢女性和少數族裔盼殺出重圍

《樂來越愛你》(La La Land)是今年奧斯卡奪獎大熱門。(圖/美聯社)

《樂來越愛你》( La La Land)是今年奧斯卡奪獎大熱門。(圖/美聯社)

過去常被批評很多獎項都由白人男性奪獎的奧斯卡獎，在今年頒獎前夕，美國一項研究在這個關鍵的時間點指出，女性和少數族群裔在好萊塢的表現逐漸展露鋒芒，儘管就整個娛樂產業而言，她們的能見度還是嚴重不足。

加州大學洛杉磯分校(University of California Los Angeles)非裔美國人研究中心(Ralph J. Bunche Center for African American Studies)「2017好萊塢多樣性報告」，針對2015年200部電影和2014-2015年的1206部電視劇做研究，同時觀察女性和少數族裔在螢光幕前幕後11種工作中被雇用的狀況。

報告指出，從最新的研究來看，好消息是女性和少數族裔已經有較好的表現，尤其是在電視劇方面，甚至可以稱得上是她們的「黃金時代」。

而壞消息是儘管有所改進，但是每一季的電視劇中，女性和少數族裔的人數在各領域中還是顯著不足。

2017奧斯卡獎頒獎前夕，這項研究報告出爐，很諷刺的點出奧斯卡過去幾年經常遭受批評，其主要獎項往往只有白人演員被提名。

24K金的奧斯卡獎盃。(圖/美聯社)

儘管今年奧斯卡提名很多非裔演員，就是為了避免再被批評「奧斯卡好白」(#OscarsSoWhite)。但是這項研究很諷刺地指出，我們的關注焦點不是今年提名了多少位非裔演員，而是「還有多少有色人種和女性演員被好萊塢排除在外?」

研究點出，少數族裔在美國佔有40%人口比例，但是由他們主演的好萊塢電影只佔13.6%，電影導演只佔10.1%。而美國女性人口比例高達50%，但是由女性主演的電影卻不到三成，電影導演更誇張，不到一成。

這項研究在奧斯卡頒獎前夕出爐，時間點很妙，也看出大家依然很關心今年的奧斯卡究竟會不會被白人演員通殺。

(中時電子報)