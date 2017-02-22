拉丁、印度嘉年華 周末連假嗨翻台北

巴西人生性樂觀，縱然有天大的煩惱，也要及時享樂，盡情熱舞。（圖/美聯社）

秘魯菜Ceviche醃漬檸檬海鮮來自2000年前安地斯人吃法，以檸檬的酸帶出海鮮的甜。(圖/Latinos Taiwan)

墨西哥傳統家常菜烤肉Fajita是西班牙殖民地時代留下的產物，類似春捲吃法，能大口吃到墨式烤肉和蔬菜。(圖/Latinos Taiwan)

二月是拉丁美洲最盛大嘉年華上演時節，街頭森巴女郎、熱情騷莎隨著音樂歡騰，而台北拉丁嘉年華也將在本周末連假登場，午後森巴雷鬼大遊行重現拉美慶典氛圍，要讓台北民眾彷彿遊走墨西哥、巴西、秘魯文化；另首度舉辦的新北印度春漾嘉年華，規劃一系列印度美食與寶萊塢精彩演出，展現印度新春侯麗節般的繽紛熱情。

■台北拉丁嘉年華 黃金陣容熱舞

「台北拉丁嘉年華」將於2月27日在花博公園舉辦，結合拉丁美洲音樂、舞蹈、飲食文化，異國文化市集搜羅墨西哥袋餅、阿根廷烤肉、秘魯烤雞等各式美食；如秘魯菜Ceviche醃漬檸檬海鮮是最道地的海鮮吃法，2千年前安地斯人文化流傳至今，是將生魚、鮮蝦、貝類川燙後，拌入番茄、洋蔥、特殊醬料醃漬，酸甜滋開胃。

而活動重頭戲的森巴雷鬼大遊行，將由森巴女郎、熱情騷莎、非洲鼓樂、卡波耶拉戰舞組成黃金陣容，敲打出身在里約的熱鬧節奏，大秀巴西最豐富的藝術文化遺產卡波耶拉武藝遊戲等，帶來持續一整天的音樂與舞蹈。且在活動尾聲，邁阿密的拉丁當紅歌手Toke D Keda將帶來新一波拉丁派對高潮，隨著巴恰達(Bachata)與騷莎(Salsa)的節奏搖擺台北。

首度舉辦的印度春漾嘉年華，揭露不可思議的印度一面。(圖/India Taipei Association - 印度 台北協會)

■揭紗麗萬種風情 印度不思議

風靡全球的彩粉派對，正是起源於印度每年三月舉辦的侯麗節，是當地最熱鬧的傳統迎新年慶典。而印度台北協會首度舉辦的「印度春漾嘉年華」，將於2月25日登場，規劃豐富多樣印度美食、古典民俗舞蹈與寶萊塢演出，還能體驗印度Henna手繪圖騰、印度紗麗，也能見識印度人到底是如何綁頭巾等，讓台灣民眾感受印度文化的繽紛熱情。

(中時電子報)