鐵道旅遊怎麼玩？觀光、郵輪列車首選

「環島之星」觀光列車在國內旅遊界相當風行。（中時資料照／張鎧乙攝）

台灣發展鐵道旅遊已有一段時日，最知名的是「環島之星觀光列車」與「台鐵郵輪列車」，兩種都相當受歡迎，其中郵輪式列車是台鐵品牌象徵，從2008年8月開始營運，如同郵輪般停靠在定點，讓乘客下車旅遊；另視不同市場需求，區分低、中、高價位，內容分為西部、花東、環島，甚至上高海拔阿里山，行程多元。

台鐵餐旅總所視察陳世雄表示，觀光列車可從台北、台中及高雄出發，每次出發以6輛車編組，滿載為278人，去年平均載客率約65%，2天1夜的行程分為往西部或花東路線，價格5000元至7000元；3天2夜則是環島列車，價格1萬元至1萬3000元。整體而言價格並不算貴，也會視安排的住宿地點有所調整。

台鐵過去也推出各式一日遊行程，讓民眾搭乘莒光號到各站遊玩，不過接受度愈低，加上台鐵去年鬧人力荒，已暫停所有一日遊遊程，台鐵指未來人力足夠或許有機會恢復。

觀光列車所到景點，多以文化景點為首選，也配合季節性、花季、話題性等遊程，如在櫻花季時，帶民眾搭阿里山森鐵賞櫻，陳世雄說，花東地區因地理特殊性，自駕或搭遊覽車都不方便，讓台鐵占有優勢，票也賣得較好。

易遊網經理蕭冠群說，郵輪列車比較像旅行團，行程事先公布，選擇性較少，但同樣很受民眾青睞。他說，環島之星屬於高價位專列，視天數與行程內容收費5000元至2萬餘元不等，且標榜一人成行、天天出發，每天向東、西各開出一列，除了司機員來自台鐵，其他服務人員都外包。

蕭冠群說，環島之星行駛已有15年之久，每年約有5萬人次搭乘，途中停靠地點會再安排旅遊行程，全部路線大約有200條，民眾可上網自由選擇。

至於其他旅行社經營的鐵道旅遊，大都利用現有班次統一購票往返，比較平價，如果還想更深入鐵路末端支線小站，自己買票只要100元。

(中時)