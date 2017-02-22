清泉崗基地發現安毒 4成官兵已尿檢無異常

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空軍清泉崗基地發現毒品丟包，全營官兵尿檢完成4成，未發現異常。（王文吉攝）

空軍清泉崗基地前天在行政區道路發現27包安非他命，軍方隨即對營區內近3000名官兵實施毒品尿檢，截至今日中午為止，已有1200餘名人員完成尿檢，目前未發現異常，其中包含1名志願役士兵也是呈正常反應，預估還需兩天可全部完成。

空軍427聯隊政戰主任施勝德表示，軍方每年都會對營區近3000名官兵實施分批尿液篩檢，檢驗是否有吸食安非他命、K他命，如試紙呈現異常，則會要求至國軍醫院或地區醫院確認，此次是首度在短時間內進行全營尿檢。

施勝德進一步指出，營區內發現白色粉末後，即對進出人員加強查驗，官兵也全面驗尿，昨日有近10人初檢異常，懷疑可能服用感冒藥或其他藥物造成，經進一步送驗後，均排除涉及毒品。

施勝德指出，清泉崗基地目前有1200餘名人員已完成尿檢，結果皆屬正常，其中包含1名毒品列管的志願役士兵，該員去年放假回營20餘次尿檢也是正常。

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(中時)