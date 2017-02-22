清泉崗基地發現安毒 4成官兵已尿檢無異常
空軍清泉崗基地前天在行政區道路發現27包安非他命，軍方隨即對營區內近3000名官兵實施毒品尿檢，截至今日中午為止，已有1200餘名人員完成尿檢，目前未發現異常，其中包含1名志願役士兵也是呈正常反應，預估還需兩天可全部完成。
空軍427聯隊政戰主任施勝德表示，軍方每年都會對營區近3000名官兵實施分批尿液篩檢，檢驗是否有吸食安非他命、K他命，如試紙呈現異常，則會要求至國軍醫院或地區醫院確認，此次是首度在短時間內進行全營尿檢。
施勝德進一步指出，營區內發現白色粉末後，即對進出人員加強查驗，官兵也全面驗尿，昨日有近10人初檢異常，懷疑可能服用感冒藥或其他藥物造成，經進一步送驗後，均排除涉及毒品。
施勝德指出，清泉崗基地目前有1200餘名人員已完成尿檢，結果皆屬正常，其中包含1名毒品列管的志願役士兵，該員去年放假回營20餘次尿檢也是正常。
★中時電子報關心您：吸毒有害健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。