捷運環狀線施工 中和、板橋交維

台北捷運局指出，捷運環狀線工程位於中和區板南路Y12車站及土開大樓、Y13車站及土開大樓建築裝修吊料施工作業，施工單位規畫自3月1日起至3月31日止，於晚上11點至翌日6點（遇雨順延）將占用中和區板南路（中山路2段至橋和路間）、中和區板南路（中正路口至板南路492巷間）雙向平面車道，呼籲往來車輛配合現場義交指揮減速通行、提早改道。

另外，捷運局說，板橋區板新路板新站土開吊料及捷運高架排水施作、隔音牆組立、鋼構件補漆、中央分隔島復舊作業，施工單位規畫3月1日起至3月15日止，於晚上11點至翌日6點（遇雨順延） 採階段性封閉板橋區板新路（中山路一段與板新路口至板新路93巷）雙向車道，提醒往來車輛配合現場義交指揮減速通行或改道行駛。

(中時)