基隆市旭川河驚見男浮屍

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消防出動打撈旭川河男浮屍。(黃靖惠翻攝)

基隆市旭川河驚見浮屍!基隆市消防局今天上午9時許獲報，旭川河近自來街口驚見一人載浮載沉，消防局立即出動救護車、器材車和橡皮艇在出水口、出動橡皮艇，從兩邊搶救。

最後在出水口附近找到該具遺體，消防初步研判，男子已明顯死亡，年約50歲全身赤裸，背部和後腿有刺青，已浸泡數天，無法辨別刺青圖樣，目前已打撈上岸，交由轄區警方處理。

(中時)