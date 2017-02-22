全球城市塞車調查 泰國第一

根據全球衛星定位(GPS)製造商Tom Tom最新調查顯示，泰國曼谷是傍晚尖峰時間最塞車的城市。另一項調查顯示泰國司機每年花費61小時在駕駛座上。

綜合媒體報導，Tom Tom是對全球48個國家的390個城市進行1年的交通流量分析調查，其中在傍晚下班的尖峰時間塞車情況，泰國曼谷名列全球第一，第2名是墨西哥的墨西哥城，第3名是羅馬尼亞的布加勒斯特，第4名是印尼的雅加達，其他入榜城市以中國大陸最多，包括重慶、珠海、廣州、石家莊、深圳和北京。洛杉磯是美國城市中唯一入榜者。

在另一項交通調查中，是根據美國交通數據公司「INRIX」在2016年的調查，涵蓋38個國家及1064個城市，結果尖峰時刻中最塞車的國家，第1名是泰國，平均每年有61小時堵塞，第2名及第3名分別是哥倫比亞與印尼的47小時。

泰國塞車原因有很多，包括車輛過多，道路建設不足和設計不良，其中最為人詬病的就是不依電腦控制號誌，而採手動交通燈號，其他還有大雨等因素。

居住在泰國曼谷民眾認為，週五晚間的塞車情況最嚴重，每週都會重演，有時會塞車到深夜，另外就是雨季期間的上下班尖峰時間。雖然泰國政府正在興建捷運系統，預計到2029年有19條路線提供服務，至今有4條已經營運通車，但在尖峰時間的市中心站區，可能需要等候2至3班才能擠進入車廂。1060222

(中央社)