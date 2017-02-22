遭質疑架空伍錦霖 李逸洋：不是事實
考試院副院長被提名人李逸洋今天澄清架空考試院長伍錦霖的說法表示，完全不是事實，自己不是監軍。他並說，總統府年金改革委員會沒有任何違憲。
立法院全院委員會今天進行對考試院副院長被提名人李逸洋行使同意權詢問。
中國國民黨立委賴士葆質疑李逸洋兩年前參加新國家憲法草案聲援會，明白要把考試院幹掉。李逸洋答復表示，有些目標是長遠，但尊重且遵守現行憲法體制。
李逸洋說，民主時代，個人都可以有自己的政治主張，政治主張與實際擔任位置不同，「我不會說在我的位置上面就不遵守中華民國憲法，不遵守現行法律」。
賴士葆說，依憲法規定，考試院獨立行使職權，但考試院之上有總統府年金改革委員會違憲？李逸洋說，違憲一點都不正確，公務人員退撫法正由銓敘部草擬法案，送考試院審議，再送立法院，完全符合憲政程序，沒有任何違憲；且年金改革委員會為諮詢功能，沒有任何指揮關係，完全諮詢不具任何決策功能。
賴士葆說，年改有兩種，前總統馬英九的年金改革是體制內的改革，並質疑總統蔡英文的年改是違章式改革。李逸洋說，馬英九的年改失敗，整個推動的力量不夠大，社會各界的意見也沒納入，且改革幅度小，沒有人知道什麼內容，現在的年改民意支持度高達8成。
李逸洋澄清架空考試院長伍錦霖一說，完全不是事實，也說自己絕對不是監軍。1060222
(中央社)
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