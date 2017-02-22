ECFA小組調整 陸稱台灣業界擔憂

針對經濟部ECFA小組組織調整，中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，此事在台灣引起廣泛關注，主要是反映台灣業界和輿論「對當前兩岸關係走向和未來前景的擔憂」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山在回答媒體提問時，作上述表示。

安峰山說，2008年以來在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸兩會（海峽交流基金會、大陸海峽兩岸關係協會）簽署包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）在內的23項協議，促進兩岸各領域交流合作，也給兩岸民眾「帶來了實實在在的利益」。

他聲稱，2016年5月20日以來，兩岸的聯繫溝通和協商談判機制停擺，兩岸協議的執行效果也受到影響，「損害的是兩岸同胞，特別是台灣工商界的切身利益」，「這一現象是兩岸業界都不願意看到的」。1060222

(中央社)