是否參選台北市長 蘇煥智：年底決定
前台南縣長蘇煥智今天表示，他推動跨黨派的「6都候選人連線」，參與2018年直轄市長選舉，他本人「非參選不可」；是不是外傳的台北市，蘇煥智沒有否認，表示決定的時間點會在年底。
蘇煥智今天接受廣播節目POP Radio的專訪，談及2018年縣市長選舉，蘇煥智說，他推動直轄市新區自治運動和都縣平權運動，希望推動落實地方自治，他並提出以「議題」為凝聚力的跨黨派「6都候選人連線」，參與2018年直轄市長選舉。
蘇煥智說，六都成形之後，台灣70%人口在六都，這在全世界是怪胎，直轄市內城鄉差距擴大，鄉村地區加速沒落，原來下放地方負責的事務，都集中到市的一級機關，他主張鄉鎮市應該要回復地方自治。
蘇煥智說，他已經找到志同道合、跨黨派的朋友一起推動這項運動，主持人追問蘇煥智是否會在2018年參選？蘇煥智說，他若不是候選人，議題連線的力道就會變小，「非參選不可」；對於他日前講過會選一個「最具戰略的位置」，主持人詢問哪裡是戰略位置？蘇煥智只表示，每個人的評估不一樣。
至於是否就是外傳的台北市？蘇煥智仍重申，他會選擇一個比較有戰略高位、有影響力的區位去選，主持人詢問台北市是不是一個考慮選項？蘇煥智表示：「的確是考慮之一」，主持人追問是不是在等世大運後再做決定？蘇煥智表示，差不多年底會決定。
蘇煥智說，他推動的運動在今年上半年主要談地方政治制度改造，例如北北基整合，當初在六都升格時，審查委員就決議這是過渡期，北北基一定要整合，但區沒自治的話，會造成更大權力集中，地方事務被疏忽掉，區若自治的話，區長可以好好處理地方事務，創造差異性競爭力。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。