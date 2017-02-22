是否參選台北市長 蘇煥智：年底決定

前台南縣長蘇煥智今天表示，他推動跨黨派的「6都候選人連線」，參與2018年直轄市長選舉，他本人「非參選不可」；是不是外傳的台北市，蘇煥智沒有否認，表示決定的時間點會在年底。

蘇煥智今天接受廣播節目POP Radio的專訪，談及2018年縣市長選舉，蘇煥智說，他推動直轄市新區自治運動和都縣平權運動，希望推動落實地方自治，他並提出以「議題」為凝聚力的跨黨派「6都候選人連線」，參與2018年直轄市長選舉。

蘇煥智說，六都成形之後，台灣70%人口在六都，這在全世界是怪胎，直轄市內城鄉差距擴大，鄉村地區加速沒落，原來下放地方負責的事務，都集中到市的一級機關，他主張鄉鎮市應該要回復地方自治。

蘇煥智說，他已經找到志同道合、跨黨派的朋友一起推動這項運動，主持人追問蘇煥智是否會在2018年參選？蘇煥智說，他若不是候選人，議題連線的力道就會變小，「非參選不可」；對於他日前講過會選一個「最具戰略的位置」，主持人詢問哪裡是戰略位置？蘇煥智只表示，每個人的評估不一樣。

至於是否就是外傳的台北市？蘇煥智仍重申，他會選擇一個比較有戰略高位、有影響力的區位去選，主持人詢問台北市是不是一個考慮選項？蘇煥智表示：「的確是考慮之一」，主持人追問是不是在等世大運後再做決定？蘇煥智表示，差不多年底會決定。

蘇煥智說，他推動的運動在今年上半年主要談地方政治制度改造，例如北北基整合，當初在六都升格時，審查委員就決議這是過渡期，北北基一定要整合，但區沒自治的話，會造成更大權力集中，地方事務被疏忽掉，區若自治的話，區長可以好好處理地方事務，創造差異性競爭力。1060222

(中央社)