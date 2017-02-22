水情不佳 水利署寶二水庫人工增雨

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水庫水情吃緊，水利署今天上午把握鋒面接近的機會，於新竹縣寶二水庫啟動人工增雨作業，盼水庫水情能夠提升。

近期因雨量不夠充沛，以致水庫進水量不足，自來水公司上月還曾緊急調度桃園地區每天5萬到6萬噸水、苗栗地區每天調度4萬到6萬噸水給新竹地區應急，才得以度過短暫缺水危機。

水公司指出，新竹地區民生及公共給水每日約52萬噸，隆恩堰平日取水量約20萬噸供民生及公共給水，但枯水期僅取水不到4萬噸，其他主要是由水庫供給。

水利署今日把握鋒面接近的機會，石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫啟動增雨作業。

寶二水庫人工增雨作業於上午進行完畢，使用人工增雨燃燒器，燃放2支有「碘化銀」的焰劑，中央氣象局預估23日有一道鋒面可能降雨30毫米，約可為寶二水庫帶來130萬噸的水，盼對水情有所助益。

此外，水利署昨天下午召開工作會議，因桃園、新竹地區從去年12月開始至今年2月降雨量偏低，水庫蓄水率約在5成左右。

水利署旱災緊急應變小組決定桃園、板新、新竹地區水情燈號自3月1日起轉為「黃燈」，並實施第一階段限水（夜間減壓）。

水利署表示，已與氣象局成立平台，密切聯繫，隨時掌握天候狀況，不放棄任何機會，增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程，降低限水對民眾的影響。1060222

(中央社)