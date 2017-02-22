核災區食品闖關 UCC咖啡糖包邊境被擋

我要評比

食藥署今天公布邊境查驗結果，有18項產品不合格，其中一款UCC濾掛式咖啡的糖包來自日本櫪木縣，在邊境就被擋下。

日本在2011年3月發生福島核電廠輻射外洩核災，台灣對福島及周邊的群馬、千葉、櫪木、茨城等5縣的食品管制進口。

衛生福利部食品藥物管理署公布邊境查驗不合格名單，共有18項產品違規，其中包含多項日本農產品如蜜柑、煎茶的殘留農藥含量不符規定，也有土耳其出口的無花果乾，也有農藥超標問題。

其中一款違規產品是優仕咖啡股份有限公司的UCC濾掛式咖啡三合一杯組，杯內糖包為櫪木縣製造，日本5縣標示不實，總重量3.84公斤，依規定退運或銷毀。1060222

(中央社)