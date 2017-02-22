大馬總警長：尋求訊問1名北韓外交官

馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡今天指出，北韓領導人金正恩兄長金正男遭殺害案的調查人員，正尋求訊問1名北韓外交官。

法新社報導，警方認為5名北韓人策劃本案，並表示正尋求另外3人到案接受訊問。

卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）告訴記者，辦案人員希望訊問的3人中，有1人隸屬於北韓大使館，另1人為1家北韓航空公司職員。

他說：「我們已致函北韓大使，盼他同意我們對這兩人進行訊問。我們希望北韓大使館跟我們合作，很快地同意我們訊問他們。否則，我們只好採取強制手段使其到案。」（譯者：中央社何宏儒）1060222

(中央社)