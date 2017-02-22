推鐵道慢旅 台鐵4小站要找認養

台鐵今年不僅要經營業外收入，也要力拚以車站為核心的鐵道慢旅遊。2、3月起，台鐵將陸續招商，吸引廠商進駐基隆、員林、新烏日及屏東等10站，推動自行車租賃站及餐廳；同時，台鐵下半年將鼓勵廠商認養北中南東共4個小站，協助美化站體，活用鐵道文化。

台鐵貨運服務總所總經理陳淑慧說明，近年微風廣場在台北車站設置美食街，也協助車站設置嘟嘟鐘，環球購物中心也協助板橋、南港及新左營站設立旅人時鐘等裝置藝術，不僅旅客得到服務、廠商盈利，台鐵也可提升服務及美化空間。

因此，台鐵擬複製成功模式，從今年2、3月起陸續招商，吸引廠商進駐基隆、七堵、新烏日、員林、屏東、潮州、羅東、新城、玉里及台東等10站。陳淑慧說明，除了設置商店、餐廳，也會在東部車站推出13個自行車租賃站，並提供訂飯店、制定行程等服務。若廠商成功進駐，可望每年含權利金在內，為台鐵挹注6000萬元收入。

陳淑慧也指出，台鐵今年已130歲，如嘉義到高雄間，就有許多日治時代興建小站，一個下午可遊走各站，看風景、吃小吃，就如同一趟慢旅遊、小旅行。

因此，目前已展開溝通，希望鼓勵廠商從下半年開始，「認養」北中南東各一小站，加以布置，讓車站更有質感、魅力。她舉例，如台東鹿野車站結合在地「熱氣球嘉年華」，鼓勵乘客彩繪熱氣球燈籠，掛在站體別具特色。廠商也可找藝術家、文化工作者進駐，或在牆面、柱體掛置海報及廣告。每站布置因地制宜、不可複製，但都是為了讓乘客願意按下快門。

陳淑慧解釋，台鐵希望回歸早期以車站為城鎮發展中心，打造每站的專屬記憶，才能進一步串聯、推廣鐵道旅遊。她說，今年招商或認養站點，都規劃做為示範點，供未來全線各站發展參考。

(中時)