台電技能賽902人展身手 忍者龜、天行者樣樣來

台電表示，技能競賽是技術切磋的重要舞台，藉比賽提升員工技能，也鼓勵年輕員工參加，傳承核心技術。(劉宥廷攝)

最年輕的參賽者、20歲陳凱文代表花東供電區營運處參與個人組輸電地下電纜比賽。(劉宥廷攝)

台電培育更多電力尖兵、鑽地忍者龜、登桿天行者，以達供電穩定使命。(劉宥廷攝)

去年考上台電，正在受訓配電班的學員36歲柯沛紫(左)、25歲楊怡婷，她們受訓不喊苦，勇於挑戰。(劉宥廷攝)

台電第49屆技能競賽22日登場，台電公司各單位好手齊聚共902人參與25類競賽，是近3年人數最多；台電表示，技能競賽是技術切磋的重要舞台，藉比賽提升員工技能，也鼓勵年輕員工參加，傳承核心技術，培育更多電力尖兵、鑽地忍者龜、登桿天行者，以達供電穩定使命。

技能技賽是台電員工每年展現完善訓練的重頭戲，更是精進技術的切磋盛會，今上午在高雄訓練中心展開；台電指出，本屆共有團體組8類及個人組17類，另也安排「161kV空斷開關爪片更換作業」與「地下電纜接續安裝」兩項示範項目，以及「結繩應用、活電鎖螺絲」示範體驗。

台電表示，「161kV空斷開關爪片更換作業」要求在短時間內更換變電所燒損的空斷開關爪片，降低搶修時間以避免影響區域供電；「地下電纜接續安裝」則透過地面上的模擬設施，展現台電地下工作人員「忍者龜」，如何在約寬2米、高2至3米侷限空間，完成電纜接續安裝。

最年輕的參賽者、20歲陳凱文代表花東供電區營運處參與個人組輸電地下電纜比賽；陳是花蓮農工電子科畢業，建教模式讓他接觸台電，覺得台電是穩定工作，2015年10月成為公司正式員工，這是他首次參賽；陳說，雖然個子較小，山區揹電纜線時會覺得比較吃力，但很喜歡台電環境，5年後準備台電升等考試，精進技術。

去年考上台電，正在受訓配電班的學員36歲柯沛紫、25歲楊怡婷，柯原是流浪教師，楊則是會計工作，雖然台電人員颳風下雨都須在外搶修電力，也要克服體力與懼高，但她們受訓不喊苦，勇於挑戰，感覺讓人人都有電用是件有成就感的工作。

(中時)