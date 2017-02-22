藉宗教淨身性侵少女 彰化男子被判5年10月

49歲開設宮廟的男子朱台福，涉嫌利用兩名未成年少女對宗教的崇敬與畏懼，佯稱她們身上有不淨的東西需要淨身才能化解噩運，分別將兩女帶往汽車旅館性侵，全案彰化地院今日依《妨害性自主》罪判處5年10月有期徒刑。

判決書指出，朱男在彰化市開設宮廟，藉降乩等宗教儀式供信眾問事、消災解厄，從中認識兩名未滿18歲的少女，且深獲少女的信任 。

2015年間，朱佯稱和女友吵架，需要其中1名少女陪同尋找，便開車載著少女外出，接著途中就以休息為由進到埔心鄉1家汽車旅館，違反少女意願，隔衣撫摸胸部。

事隔2個月後，他又佯稱少女身上有不乾淨的東西，需要淨身，而且不能在家裡施作。又將少女載到汽車旅館，少女依指示泡澡時，見朱裸身進入，驚覺有異旋出浴室在房間穿回衣物，朱卻將她推到床上，不顧她拒絕，仍性侵得逞。事後他又以同樣手法對另名少女性侵。

法官審理認為，朱男開設宮廟供人問事參拜，不但沒有修身自持，引領信眾善念，反而萌生色慾，假借宗教淨身名義或是利用少女之信任，伺機帶往汽車旅館性侵害，對社會治安有相當程度之危害，性別觀念更有偏差，實應嚴懲。

(中時)