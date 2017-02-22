靈堂感應到高鳴 劉奕兒：溫暖的手拍我肩膀2下
女星劉奕兒20日現身資深演員高鳴告別式的家屬答禮區，她是高鳴親孫女的身分才對外曝光，經歷失去爺爺的痛，劉奕兒仍敬業進劇組完成工作，今（22日）她再度在臉書感謝外界關心，堅強說「我ok的!!!」除此之外，劉奕兒也透露，在靈堂感受到一雙手拍她右邊肩膀2下，彷彿是爺爺在對她加油打氣。
劉奕兒與高鳴祖孫情深，劉奕兒不管劇組多晚收工都會到高鳴靈堂幫忙，有一回她在沙發上休息，就在在半夢半醒之間，劉奕兒感受到一雙溫暖的手，拍拍她右邊肩膀2下，而劉奕兒的右手邊剛好是高鳴的位置，讓她有感而發說：「我猜，應該是要叫我加油吧！第一下『加！』，第二下『油！』呼應了爺爺常掛在嘴邊說的那句：叫思廷要加油喔！」
劉奕兒20日送完爺爺最後一程後，劉奕兒仍會突然感到心痛「只能手用力得抓著臉不要發出聲音，用力把痛吞下去，用力控制住哭泣的聲音」。今早她則在臉書向粉絲報平安，曬出手比OK手勢照，發文堅強說「我ok的!!!」
(中時電子報)
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