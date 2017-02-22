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濫訴成家暴 宣明智前兒媳婦王敏泣訴

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濫訴成家暴
聯電榮譽副董宣明智前兒媳婦王敏(左)泣訴濫訴成家暴。（張鎧乙攝）
濫訴成家暴
聯電榮譽副董宣明智前兒媳婦王敏在立委協助下召開濫訴成家暴記者會。（張鎧乙攝）
濫訴成家暴
聯電榮譽副董宣明智前兒媳婦王敏(中)痛訴當時宣家對她及家人大量提起訴訟，帶來巨大精神壓力。（張鎧乙攝）

聯電榮譽副董宣明智前兒媳婦王敏，4年前傳出家暴不睦，遭宣家不斷提起訴訟、甚至重複提告，高達40案，去年法院終於判准離婚。王敏22日出席由多個婦女團體舉辦的「遏止濫訴、終止家暴」記者會，痛訴當時宣家對她及家人大量提起訴訟，帶來巨大精神壓力，生活只剩下跑法院。

記者會上，王敏屢次哽咽吐心聲，民進黨立委李麗芬表示，此舉無疑構成家暴，應有防止濫訴相關法令；立委周春米也說，司改國是會議會針對濫訴進行討論，他也會和同仁一起作出法律上的修正與檢討。

(中時)

關鍵字：家暴記者會王敏濫訴宣明智
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