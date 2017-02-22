川普抱怨專機貴？專家：改搭隱形轟炸機吧

美國總統川普抱怨新座機貴，專家建議，改搭乘B-21。(圖/美國空軍)

美國總統川普曾經抱怨，波音正在設計的全新總統專機太昂貴，「成本已經失控，超過40億美元」，因此他希望有別的替代方案。此話一出，許多航空專家駁斥川普外行。分析師說川普估計的 40 億美元，是「2 架」空軍一號的造價，美國總統專機是個機隊，以做為輪替之用，因此這個價格是合理的。其他航空專家則調侃川普，既然不滿意波音747，那就改用正在研發的B-21隱形轟炸機當成總統座機。

下一個大未來(Next Big Future)稱，「如果布魯斯·韋恩(Bruce Wayne,漫畫人物蝙蝠俠)成為總統，我們就會用下世代隱形轟炸機作為空軍一號」。企業管理顧問公司「賴特威廉斯-凱利報告」(Wright Williams & Kelly, Inc.)說，假如川普否決新式行政飛機的購買案，那麼經濟的解決方案可能只有替換換大型的波音747客機，改用中型的波音737。畢竟飛機小，成本自然就少。接下來報告還提了另類的解決方案，選擇使用下一代隱形轟炸機，也就是諾斯洛普-格魯曼的B-21「突襲者」式（Raider）。

報告中似有其事的繼續分析，「747是一個巨大的雷達目標，類似B-52戰略轟炸機那樣大，要是遇到敵對空中威脅將難以逃脫。而B-21隱形轟炸機它除了在雷達上看不到以外，還具有在核戰爆發時，抵抗核輻射的保護能力，對於總統的安全來說是極佳的選擇。只是這架「蝙蝠飛機」非常狹窄，駕駛艙僅容的下兩到三名乘員，這方面要的委屈總統了。

不過要讓B-21變成總統座機有時間上的問題，至少在川普任內看不到，要是一切順利，B-21至少要到 2020年代中期才會完成。說來湊巧，現役的美國總統專家「空軍一號」，也差不多是在2020年代將要退役。

也就是說，川普對新空軍一號的抱怨，最大的荒謬處就在那根本與他無關，波音公司規畫的空軍一號，至少要8年後才會完成，假如一切進度順利，而且川普還成功連任，那麼他可能來的及為新空軍一號擲瓶與剪綵，但他肯是搭不到的。

至於B-21能不能當空軍一號?當然是不行的，軍用飛機一般來說並不安全。以B-21的學長B-2轟炸機為例，它問世至今有2架墜毀，事故率4.7％，遠高於波音747。

(中時電子報)