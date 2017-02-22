媒體指軍人年改時程有變 府：過度延伸

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平面媒體今天以「國防部：年改避免衝擊募兵制」為題報導，並指外界質疑退役軍人年金改革時程可能有變化。總統府今天澄清，這是媒體「過度延伸」。

平面媒體今天刊出「國防部：年改避免衝擊募兵制」一文，報導指出，軍人年金改革方案由國防部副部長李喜明負責，據了解，國防部也是希望能在3月底前端出草案，但總統府昨天「沒有要一起審」的說法，已讓外界質疑退役軍人年金改革時程可能有變化。

總統府今天發聲明指出，昨天總統府發言人黃重諺回應提問，是提到目前階段的年改討論，並沒有包含軍人部分，也提到軍人工作性質因和其他公教人員不同，所以另為處理，至於相關細節請向國防部等主責單位詢洽了解。

總統府強調，昨日並未針對是否「一起審」的問題做出回應，「所謂改革時程可能有變化云云實為過度延伸」。1060222

(中央社)