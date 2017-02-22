員警狂掉髮 疑因壓力太大影響荷爾蒙分泌

新北市1名年約40歲的警員因輪班勤務繁忙、工作壓力大，長期依賴安眠藥且2個月內大量掉髮，每天睡醒時枕頭上都是頭髮，到台北慈濟醫院求診，經診斷為壓力引發憂鬱情緒，醫師李嘉富施以抗憂鬱劑、血清素調節劑治療，經半年診治，這名警員如今已擺脫藥物，頭髮也漸漸長回來，很感謝醫師的治療。

李嘉富指出，適當的壓力可增進腦力、提高免疫力、工作效率，但過度壓力可能造成焦躁鬱悶、時常請假、失眠多夢、丟三忘四、食慾不振、口苦口臭、便秘、腹瀉、頻尿等情形，更嚴重會引發自律神經系統、內分泌系統、免疫系統相關疾病，該名警員大量掉髮，就是因壓力大、工時長而影響荷爾蒙分泌，導致頭皮生長環境不佳導致。

李嘉富說，隨年齡增加，自律神經功能會逐漸退化，包括心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺亢進等都是退化原因，若無這些疾病，自律神經功能卻遠低於同齡者，可能就是壓力、情緒、熬夜、失眠所影響，服用血清素調節劑有助穩定情緒、放鬆腦細胞，且不像安眠藥會產生依賴性，達到憂鬱症程度的患者會給予抗憂鬱劑，一般約6至9個月可大幅改善甚至停藥。

李嘉富建議「健康吃、安心睡、快樂動」，多攝取富含「色胺酸」的香蕉、牛奶、蜂蜜、高纖餅乾和堅果類食物，有助安定焦躁不安情緒，盡量定時早起取代晚睡，每周做3次運動、每次30分鐘、心跳達每分鐘130下，或每天快走至少10分鐘，逐步累積到每天30分鐘，且運動時保持愉快的心情，是保持健康的要訣。

(中時)