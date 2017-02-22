曝膝蓋退化後首露面 鄺美雲嘆輪椅代步「是個考驗」

自曝光病情後，鄺美雲更新了照片，平時仍需要輪椅代步。(取材自鄺美雲臉書)

當年以一曲〈容易受傷的女人〉走紅台灣歌壇的香港女星鄺美雲，今年54歲的她日前在臉書貼出坐輪椅的照片，驚曝膝蓋出問題，軟骨退化嚴重，醫生要她不能穿高跟鞋也不能走樓梯，甚至得暫停運動，狀態不太好，讓人擔心。

鄺美雲自曝膝蓋軟骨退化嚴重，被警告不能再傷到膝蓋。(中時資料照片)

鄺美雲驚曝膝蓋軟骨退化嚴重，之前還能柱枴杖行動，如今則連被限制不能再傷到膝蓋，得坐輪椅移動，在消息曝光後，前天她po出在香港出席佛光會聯歡活動的照片，可以發現鄺美雲已經改穿平底鞋，氣色、精神看起來都還好，只是仍需坐輪椅並由他人搬移下樓。

鄺美雲也感嘆po文道：「平日很容易便能到達會場，昨晚對我來說卻是一個考驗」，但仍保持正向的心，喊話：「我們面對人生，需要對自己有信心才能經得起考驗，希望大家都能迎難而上，歡喜信受！」。

(中時電子報)