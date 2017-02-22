台中警開槍！鬧事古惑仔街頭竄逃

台中市安順東九街今天凌晨傳出槍響，路邊古惑仔街頭鬧事，警方到場控制混亂場面。（照片由警方提供）

台中市今天凌晨傳出槍響！一群男女聚集在北屯區大連路與安順東九街路口一家洗車場前，台中警五分局偵查隊探員為了控制住場面，對空鳴槍，男男女女頓時驚慌竄逃，駕車離去，台中市警五局出動快打部隊，派遣20多名警力，對空開2槍示警，帶回聚眾滋事份子並依社會秩序維護法裁罰。

文昌派出所表示，家境富裕的19歲何姓公子哥駕駛保時捷，載著3名朋友一車4人，行經崇德路與大連路時，與駕駛賓士的22歲廖男互看不順眼，且遭「逼車」，廖男車內載著朋友共4人，但他趕緊呼叫6名友人，駕駛BMW等2輛車趕來支援。以10人對4人的優勢，在北屯區大連路一家洗車場前圍堵何男，14人徒手互毆。

目擊者指稱看見一群人攜械進入一處洗車場民宅2樓，路邊另有多輛車來回飆速，場面相當混亂，台中警五分局獲報趕到現場，偵查隊探員為了控制住場面，對空鳴槍，男男女女驚慌竄逃，警方查出，這群人有的是富二代公子哥，有的背景複雜，雙方不願意提告，警方依違反社會秩序法第87條函送裁罰。

(中時)