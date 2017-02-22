古坑鄉代會主席介入工程標案 恐嚇取財送辦
雲林縣古坑鄉代會主席鄭和義，涉嫌於104至105年間介入公共工程標案，恐嚇收取規費、侵占國有地，並經營骰子場供賭、放高利貸及多起暴力討債務等案件，刑事警察局偵六大隊等警方昨天前往查緝，逮捕鄭等12人依恐嚇取財及妨害自由等罪嫌送辦。
檢警調查，55歲的鄭和義為現任民意代表，卻涉嫌於104至105年間介入公共工程標案，向合法得標廠商恐嚇收取規費、侵占國有地，藉端向合法承租人收取價金，還經營骰子場供賭、放高利貸及多起暴力討債務等案件，行徑囂張跋扈，列為檢肅治平對象。
檢警歷經半年跟監蒐證，於106年2月21日8時許，同步前往雲林縣古坑鄉、斗南鎮、斗六等地拘提鄭和義及手下等12人到案，並查扣現金新臺幣84萬3000元、包裝茶葉112包、借款本票、債務委託書、帳冊、賭博工具1批及空氣槍3把等器械證物。
警詢後，將鄭等12人依強盜、恐嚇取財、強制、妨害自由、傷害、賭博等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。
(中時)
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