葉菊蘭擬拜會海旅會 陸重彈反台獨舊調

針對台灣觀光協會新任會長葉菊蘭擬拜會中國大陸海旅會台北辦事處未獲回應，大陸國台辦發言人安峰山今天說，辦事處能「自行處理好」業務上的事，但大陸反台獨的立場是一貫的。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山在回答媒體提問時，作上述表示。

安峰山說，中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）是為兩岸旅遊界和兩岸遊客提供服務的「民間行業服務協會」。「相信有關業務上的事，其台北辦事處能夠自行處理好」。

但安峰山重彈舊調說，「兩岸同屬『一個中國』，我們堅持『一個中國』原則，反對台獨分裂的立場是一貫而明確的」。

另外，總統蔡英文提出，下半年將推出兩岸新政策，安峰山說，堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，是兩岸關係和平發展的基石，也是兩岸開展接觸和互動的基礎，同時也是大陸檢驗台灣善意的試金石。

他又說，只有台灣能回到承認「九二共識」、認同「兩岸同屬一中」的立場，兩岸才有開展互動的政治基礎，才能夠開展接觸互動，兩岸關係也才有條件「重新回到和平發展的正確軌道上來」。1060222

(中央社)