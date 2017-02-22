北捷高齡乘車優待 去年補助2億多元

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台北市主計處今天說，台北捷運去年平均每日客運人次為202.2萬人次，較上年同期增加5.6萬人次；捷運高齡乘車優待補助人次為1878.4萬人次，補助金額為新台幣2億470.4萬元。

主計處公布市政統計週報，包含北捷每日客運人次及進出人次最多車站和高齡乘車優待補助費用。

主計處說，依交通局及社會局統計，台北捷運去年底共有117個營運車站，全年平均每日客運人次為202.2萬人次，較上年同期增加5.6萬人次。

各站每日進出人次以台北車站31.41萬人次為最多，第2至第5大車站依序為西門站、市政府站、忠孝復興站、板橋站，均為板南線沿線車站。

主計處統計，在捷運高齡乘車優待補助方面，去年補助人次為1878.4萬人次，補助金額為2億470.4萬元，分別較上年同期增加304.4萬人次及3243.6萬元；近5年觀察，補助人次及補助金額皆呈增加趨勢。1060222

(中央社)