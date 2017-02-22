潘文忠：學母語不只是學生的事

教育部長潘文忠今天出席106年度本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮，致詞時表示，學習母語不只是學齡小朋友的事，作為這個國土生存的每一份子都不該放棄，政府會提供更多支持環境。

教育部近年將本土語文列入中小學課綱，並從2年前起推動夏日樂學計畫，讓學生在暑假期間，透過浸潤式的生活環境學習母語。

潘文忠今天表示，台灣過去有很長的一段時間，本土語言遭到干擾和壓抑，產生流失危機，聯合國教科文組織已提出警訊，台灣許多語言也屬於快要消失的行列。

潘文忠提到本月19日參加社區文化日，聽到台灣大學教授楊維哲分享用閩南語教微積分的心路歷程，「這是非常不容易的事，但他覺得可以這樣做，但似乎支持的環境不是那麼允許。」

潘文忠說，像楊維哲這樣的作法，不只是要認同，更要大力支持。他覺得學習母語不只是學齡小朋友的事，作為這個國土生存的每一份子，都不該放棄。政府單位也會想辦法提供更好的環境，讓本土語言可以在更適合、更被支持的狀態下往前走。1060222

(中央社)