史蒂芬史匹柏母親辭世 享耆壽97歲

美國大導演史蒂芬史匹柏的母親艾德勒，今天在家人隨侍在側下安息，享耆壽97歲。

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的母親艾德勒（Leah Adler）是個精通音樂的才女，5歲就能演奏優美旋律。

她的首次婚姻嫁給史蒂芬的爸爸，生了4個小孩，後來梅開二度，遷至洛杉磯，與再嫁的丈夫共同經營餐廳，專賣猶太餐點。

艾德勒在藝術的造詣與餐廳經營都有不錯成績，當年居住在亞利桑那州期間，曾在藝廊當琴師，因俐落有型的短髮造型，被人稱為有「彼得潘」髮型的女子。

而艾德勒眼中的史蒂芬史匹柏是個顧家的孩子，她生前接受訪問時曾說，以往住家附近的鄰居嘲笑他們，指史匹柏家是骯髒的猶太人。

入夜萬籟俱寂時分，史匹柏悄悄拿著花生奶油，塗抹嘲笑他們的那家人窗戶，最讓她這個做媽的印象深刻。如今和煦笑容已成絕響，陪她走完人生最後一程的是4個孩子、11個孫子與5個曾孫。1060222

(中央社)