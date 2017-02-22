高價求償 烘焙坊：給離職生社會教育
台中知名烘焙坊向離職員工、實習生求償高額營業損失、精神賠償，引發爭議，業者林姓法務代表表示，業者求償是要給學生一個「社會教育」，希望學生能為自己行為負責。
2名女大生去年透過校方安排到台中一家烘焙坊實習，女大生控訴每天超時工作，體力不堪負荷請辭，但業者向離職員工求償新台幣59萬元。今天雙方將在台中市勞工局召開協調會。
烘焙坊林姓法務代表表示，因員工無故離職，造成店家損失，為了給學生「社會教育」才開出高價求償。老闆娘並非真的要錢，而是要一個「道歉」。
林姓法務代表指出，因為員工無故離職，造成店家措手不及，無法因應，事後老闆娘有要求學生回店交接工作，但學生卻堅持不回，她才委託律師向學生提告。
針對求償金額，林姓法務代表表示，新台幣59萬元其實是對4人的共同求償並非1人。
今天下午，雙方將在台中市勞工局召開協調會，林姓法務代表表示，因業者目前已心灰意冷，預計將由律師代替出席，關於員工工作超時違反勞基法部分也將依法受罰。1060222
(中央社)
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