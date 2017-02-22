NBA》保羅船長點頭答應與快艇續約？

美國媒體報導保羅已經點頭答應在夏天與快艇提前續約，可望簽下超過2億美元的超級合約。(美聯社資料照)

根據美國網站《籃球內幕》記者凱勒報導指出，保羅船長已經答應快艇在今年夏天提前與球團完成續約。

快艇兩大主將保羅與葛瑞芬都將在本季結束後可以執行自由球員資格，屆時倘若兩人都離開洛杉磯，快艇將進入衰退重整期，先前葛瑞芬已允諾會在夏天與球團續約，如今凱勒也爆料，保羅會放棄最後一年2426萬美元的合約，進而與快艇簽下5年高達2.07億美元的超級大合約。

現年32歲的保羅，因為左手拇指韌帶受傷接受手術，只打了36場比賽，場均17.5分、9.7助攻、5.3籃板，是球隊的助攻王和得分第二把交椅，預計傷停休養6-8周，順利的話可望在例行賽尾聲復出。

(中時電子報)