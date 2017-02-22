多人想選2020 郝龍斌：讓黨內同志公平競爭

國民黨副主席郝龍斌22日上午出席桃園市退伍軍人協會會員大會。(賴佑維攝)

國民黨副主席郝龍斌上午出席桃園市退伍軍人協會會員大會，針對媒體提問前副總統吳敦義不排除參選2020年總統，郝龍斌表示，黨主席候選人都有自己的生涯規劃，也都尊重。但針對這次黨主席選舉，一定要選出無私的人，他也不要把現在的位置做為下一個位置的跳板。

針對吳敦義對於人頭黨員風波損害黨形象批評「見獵心喜，打擊某某人」。郝龍斌說，最重要的是讓黨內同志公平的競爭，希望黨中央盡快把由各候選人推出的選監委員會盡快組起來，針對人頭黨員的事情，希望黨中央盡快審查。

(中時)