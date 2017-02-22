MLB》國民延攬韋特斯 為迎新終結者鋪路？

轉了一圈，前金鶯捕手韋特斯落腳國民。(美聯社)

繞了一大圈，前金鶯捕手韋特斯(Matt Wieters)總算落腳國民，然而明明最大問題是缺少終結者，但為何國民不僅早早放話搶人？美媒《FoxSports》記者羅森索22日指出，跟他的經紀人是波拉斯(Scott Boras)有很大的關係；至於加盟的後續效應，很可能是為迎來新終結者鋪路。

在韋特斯加盟前，他們已有從教士交易來的諾瑞斯(Derrick Norris)及賴伯通(Jose Lobaton)，還有去年表現不錯的22歲小將塞弗瑞諾(Pedro Severino)，捕手戰力並不缺乏，但波拉斯仍一手促成了這筆交易，現連同韋特斯在內，國民25人名單有9人是波拉斯旗下的球員。

國民簽了韋特斯，意味著很可能有捕手得走人，羅森索認為，極需終結者的國民，很可能拿其中一人當做籌碼，試圖跟邁入重建的白襪，交易他們的終結者羅伯生(David Robertson)；羅森索表示，國民日前曾提出要求，但遭白襪回絕，只是高層目前認為羅伯生是終結者的唯一解，應還會再次嘗試。

若是想達成交易，羅森索推測國民得犧牲塞弗瑞諾，然而國民去年為迎來伊頓(Adam Eaton)，已經把吉歐利托(Lucas Giolito)等三名頂級新秀送往白襪，球團現在極不希望再送走潛力新秀，在在降低交易成行的可能性。

(中時電子報)