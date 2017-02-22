真原諒腥夫？佟麗婭這個舉動曝露態度

陳思誠日前被拍到邀2女開房疑出軌。(圖／本報系資料照）

佟麗婭連5年零點送生日祝福，今年卻未表態。（圖／翻攝自微博）

大陸女星佟麗婭和演員老公陳思誠結婚3年，是演藝圈模範夫妻，未料陳思誠被拍到邀2女開房疑出軌，婚姻面臨危機，事後他澄清沒離婚，還去探班老婆挽救形象，但佟麗婭始終未表態，但這個細節卻似乎曝露了她的態度。

佟麗婭從2012年開始，幾乎都在零點左右，在微博祝福陳思誠生日快樂，連續5年不間斷，不過今年卻還未表態，微博都沒任何動靜，讓網友都猜測她是不是還沒原諒老公，仍對偷腥傳聞有芥蒂。

其實，在陳思誠被拍到帶女開房間後，佟麗婭曾在朋友圈發文「重新開始！丫丫加油！」被疑宣布離婚，讓陳思誠趕緊澄清「沒離婚」。

(中時電子報)