招聯會23日開會 大學考招案恐變化不大

日前高中端代表建議，大學考招案先考完再招生，招聯會今天表示，明天將開會討論，但原方案在學習完整性目標和高中老師期望一致，方案應不會有太大變化。

大學招生委員會聯合會去年公布考大學考招改革方案，規劃高三寒假考國、英、數（另考慮自然或社會擇一）的「學科測驗（X）」，申請入學在5、6月進行，7月考加深加廣學科（Y），之後再分發入學，申請入學會採計高中學習歷程（P）。

但日前多名高中校長、主任等教育人員連署，呼籲維護高中學習完整性、考完教完再招生，建議高三寒假考X，6月中考Y，等7月再啟動大學推甄，大學以X、Y還有學習歷程P作為審查依據，7月底再以X、Y成績填寫志願進行申請分發。

大學招生委員會聯合會發言人唐傳義表示，明天下午將召開常務委員會，對大學考招新方案進行討論，但先前公布的方案已在學習完整性做很多討論和著墨，學習完整性的目標應和高中老師的期望完全一致，因此方案應該不會有太大變化。

對於高中教師建議考完Y再招生，唐傳義表示，學生多元能力的養成，不應只用單一考科來決定，學習歷程的成果和呈現，很多是紙筆測驗無法取代的，但如果先考Y再辦理申請入學招生，學生的學習就可能會對應Y的考科，變成考試引導學習或教學。

唐傳義表示，明天常委會將會對大學考招案的方案進行最後確認，之後預計3月召開會員大會，決定大學考招方案後，再將確定方案報到教育部。1060222

(中央社)