3月到6月平日住宿奧萬大 加贈晚餐
今年3月到6月非假日住宿奧萬大，除享原有的平日住宿優惠、附早餐，每人加贈晚餐套餐，歡迎民眾來賞櫻觀鳥，徜徉大自然。
林務局南投林區管理處今天表示，奧萬大國家森林遊樂區為嘉惠民眾，推出一泊二食優惠方案，3月到6月的非假日期間，住宿奧萬大山莊，除可享平日住宿優惠價、住宿附贈早餐，優惠再擴大，依房型標準人數加贈晚餐，歡迎民眾把握機會，來奧萬大親近自然。
南投林管處為鼓勵民眾多利用平日入園，特別在今年3月到6月的非假日，首次推出「一泊二食」雙重優惠方案，住宿可享平日優惠價，還招待每名住宿者享用中式晚餐套餐，菜色有米飯、鮮菜、湯品、水果或甜點。此優惠方案週五、週六、國定假日前夕除外。
南投林區管理處長李炎壽表示，位於南投縣仁愛鄉親愛村的奧萬大國家森林遊樂區，四季都可欣賞不同的風情，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色。
李炎壽說，正值大地回春，園區櫻花盛開，這段時間來奧萬大，少了賞楓旺季的人潮壓力，遊客更能自由徜徉廣闊草坪、欣賞春天櫻花與美景、近距離觀賞山鳥嬉戲覓食，是喜歡戶外民眾不容錯過的精彩季節，歡迎來奧萬大享受自然。1060222
(中央社)
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