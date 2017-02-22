距330公里遠　偏鄉學童參觀故宮南院

花蓮縣東里國小今天配合故宮南院文化輕旅行計畫，參觀日本美術之最特展，22位小朋友從330公里遠的學校到南院，對可以親近觀賞故宮典藏文物及日本國寶相當期待。

花蓮縣東里國小教導主任曾雅薇表示，學校有109年歷史，曾獲教育部藝術貢獻獎，相當重視台灣藝文歷史，3年前將台灣知名畫家陳澄波列入教育課程，昨天前往嘉義市參訪其故宮、畫作，今天配合故宮南院文化輕旅行計畫，到南院觀賞故宮典藏文物及日本國寶。

22位3至6年級學童參觀故宮南院十分期待，觀賞前，著日本、韓國等國家服飾，敘述自己最想觀看的文物，就有小朋友最想看日本特展中的「一休和尚」畫像，想了解與電視所演的模樣有何差別。

教育部與國立故宮博物院跨部會合作推動「故宮南院文化輕旅行－補助偏鄉學子免費前往參觀日本美術之最－東京、九州國立博物館精品展」計畫，鼓勵美感戶外教育參訪，故宮院長林正儀、教育部主任祕書陳雪玉等人於上午特別到南院，與小朋友一起參觀。

林正儀指出，故宮與教育部跨部會合作，讓更多偏鄉學子有機會親近故宮典藏文物及近距離觀賞日本國寶，學子可以從不同文化面向提升生活涵養，符合美學教育向下紮根構想，未來故宮將建立平台，提供更多合作機會。1060222

(中央社)