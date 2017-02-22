曾蔭權判囚20個月 妻表明將上訴

香港前行政長官（特首）曾蔭權的妻子曾鮑笑薇今天表示，會上訴。她形容「今日是好黑暗的日子」，對於判決，家人感到非常失望與傷心。

香港明報報導，曾鮑笑薇是在香港高等法院裁定曾蔭權因「公職人員行為失當罪」成立，被囚20個月後，面對媒體訪問時，作上述表示。

曾鮑笑薇說，她與曾蔭權過去5年受到極大困擾及壓力，對於今天的結果非常難過，但會堅強勇敢面對。1060222

(中央社)