彰縣螺陽國小「夏卡爾的蝴稻專賣店」開幕
北斗鎮螺陽國小融合在地蝴蝶水稻生態特色與藝術，今天熱鬧舉行「夏卡爾的蝴稻專賣店」開幕，開幕展主題「花轎」，師生巧思將夏卡爾的愛與美精神創作成上千件作品將校園布置得美美又喜氣，像在熱熱鬧鬧的辦喜事。
校長張鴻章說，螺陽國小舉辦廣達特展已邁入第5年，從鳴蟲、黃公望、米勒、台展三少年到今年的夏卡爾特展，每一次的特展都與學校的在地特色結合，讓螺陽的孩子愛創作、愛表達、愛分享。
這次夏卡爾風格的蝴稻專賣店，螺陽師生再次創造全國獨一無二的蝴稻裝置藝術，校園裡展出上千幅學生創作的藝術，以及數十件大型作品，為學生打造多元的展能舞台。
婚禮是這次特展的主題，是以夏卡爾要為心愛的妻子貝拉辦一場蝴稻風格的東方婚禮為發想，由藝術總監陳昱伶老師帶領，從發想設計到具體呈現，皆由螺陽師生共同參與。
張鴻章表示，揭幕裝置藝術─花轎，最大特色在於運用廢棄的棧板為架構，並將獨特的夏卡爾風蝴稻元素彩繪在花轎上，透過再生利用，賦予舊事物新生命，體驗永續藝術的美好與感動。
夏卡爾的蝴稻專賣店開張，前立委鄭汝芬、議長謝典霖母子，也以家長身分出席「逗熱鬧」，他們肯定螺陽國小將生態、環保、藝術融入教育，讓孩子們可以開心學習。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。