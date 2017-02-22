彰縣螺陽國小「夏卡爾的蝴稻專賣店」開幕

螺陽國小夏卡爾蝴稻專賣店開幕，全校師生為展出主題「花轎」揭幕。

螺陽國小融合生態環保與藝術，激盪學生的創作力。鐘武達攝。

螺陽國小的小朋友個個都像開心的小蝴蝶。鐘武達攝。

螺陽國小夏卡爾的蝴稻專賣店開幕，家長及社區也都熱情參與。鐘武達攝。

北斗鎮螺陽國小融合在地蝴蝶水稻生態特色與藝術，今天熱鬧舉行「夏卡爾的蝴稻專賣店」開幕，開幕展主題「花轎」，師生巧思將夏卡爾的愛與美精神創作成上千件作品將校園布置得美美又喜氣，像在熱熱鬧鬧的辦喜事。

校長張鴻章說，螺陽國小舉辦廣達特展已邁入第5年，從鳴蟲、黃公望、米勒、台展三少年到今年的夏卡爾特展，每一次的特展都與學校的在地特色結合，讓螺陽的孩子愛創作、愛表達、愛分享。

這次夏卡爾風格的蝴稻專賣店，螺陽師生再次創造全國獨一無二的蝴稻裝置藝術，校園裡展出上千幅學生創作的藝術，以及數十件大型作品，為學生打造多元的展能舞台。

婚禮是這次特展的主題，是以夏卡爾要為心愛的妻子貝拉辦一場蝴稻風格的東方婚禮為發想，由藝術總監陳昱伶老師帶領，從發想設計到具體呈現，皆由螺陽師生共同參與。

張鴻章表示，揭幕裝置藝術─花轎，最大特色在於運用廢棄的棧板為架構，並將獨特的夏卡爾風蝴稻元素彩繪在花轎上，透過再生利用，賦予舊事物新生命，體驗永續藝術的美好與感動。

夏卡爾的蝴稻專賣店開張，前立委鄭汝芬、議長謝典霖母子，也以家長身分出席「逗熱鬧」，他們肯定螺陽國小將生態、環保、藝術融入教育，讓孩子們可以開心學習。

(中時)