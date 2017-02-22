W命案為女模打排毒針 密醫另案偵辦

W飯店命案，台北地檢署指出，女模因毒品中毒出現神智不清，在場者竟未將女模送醫急救，反而通知吳姓密醫到場打「排毒針」點滴；吳姓密醫部分，另案偵辦。

檢方指出，「土豪哥」朱家龍等人在去年12月2日晚間一同至W HOTEL內舉辦毒品派對，陸續邀集友人到場玩樂，並邀集傳播小姐「曼曼」、及郭姓女模到場作陪助興：朱家龍再找張姓男子等人到場販賣摻有毒品成分的金色小惡魔咖啡包十幾包，無償供參與派對人員施用。

參與派對的人以骰盅玩遊戲，約定以飲用毒品咖啡包或酒類作為遊戲輸家的懲罰，同時房內的人均可自由取用放置於桌上的毒品。

直至12月6日凌晨1時許，朱家龍等人一同吸毒玩樂超過40小時，郭姓女模均未曾闔眼休息，並持續混合施用多種不同成分的毒品及冰火調酒，鮮少攝取水分；同日下午2時許，「曼曼」因混毒而感到身體不適，並出現眼神渙散、語無倫次、撞牆、過於興奮，最後昏睡等異狀；朱家龍明知派對中已有人因施用毒品而發生異狀，竟為圖繼續玩樂，仍持續舉辦毒品派對，任「曼曼」於房內昏睡不止。

後來，郭姓女模在7日凌晨4時許開始，因混合多種毒品中毒而出現反覆穿脫衣服、神智不清等異狀，在場的朱家龍友人見狀，未立即將郭女送醫急救，反而通知吳姓密醫到場為郭女施打俗稱「排毒針」點滴。

郭女在同日上午10時許，因狀況仍未改善並出現意識不清，呼吸聲異常、大小便失禁情形，才將她送往國泰醫院急救，後來轉院至台北榮總救治，但仍不治死亡。

檢方指出，朱家龍自恃家境優渥，數次夥同友人，利用高級飯店舉辦毒品派對，並以高額代價邀集傳播小姐坐檯玩樂，期間以接近無限量供應方式提供參與派對的人混用毒品。

檢方說，朱家龍等人，在死者出現身體不適異狀時，為求躲避刑責，僅通知密醫到場施打「排毒針」，未第一時間送醫救治，終導致死亡結果的發生，事後卻對醫院人員及員警謊稱死者係自行在家中服藥，企圖誤導警方辦案。

檢方審酌朱家龍等人並非初犯，更助長吸毒歪風，且犯後均否認犯行，飾詞狡辯，又湮滅相關犯罪事證，犯後態度顯屬惡劣，毫無悔意，建請法院對朱家龍量處有期徒刑12年。1060222

(中央社)