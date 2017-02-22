大馬警方：北韓使館秘書涉暗殺金正男

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馬來西亞警方今天說，北韓大使館1名高階官員是暗殺北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的嫌犯之一，並稱另1名嫌犯和北韓國營航空公司有關聯。

路透社報導，馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）在記者會上表示，這2名嫌犯目前還在大馬，已經要求傳訊。他說，該名北韓外交官是大使館的二等秘書。

卡立阿布巴卡說：「他是大使館的二等秘書…他們沒被拘留，當局已經要求他們協助。」

他說，另1名嫌犯是北韓高麗航空公司（Air Koryo）職員。

卡立阿布巴卡表示，大馬警方強烈認為暗殺當天逃離大馬的4名嫌犯，已經潛逃北韓首都平壤。1060222

(中央社)