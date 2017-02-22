SOGO春季化妝品節 6大品牌獨家商品全台首賣

我要評比

引進MDNA SKIN的MTG台灣總經理松本知己（左起）、MDNA SKIN品牌大使Edyta Jarosz、SOGO忠孝館副店長賴必昌一起為品牌站台。（業者提供）

SOGO忠孝館MDNA SKIN喚顏肌活醒膚組：買泥膜吸附美容儀＋礦物尼面膜50ml，SOGO30周年獨家加贈玫瑰噴霧30ml＋修護眼膜一包，9750元。（業者提供）

SOGO復興館JO MALONE LONDON_The BloomsBury SET英倫文青系列，3月限量新品，30ml、2500元。（業者提供）

SOGO復興館獨家，LANCOME-SOGO獨家激光淨斑慕斯組，價值2900元、優惠價2000元，限量30組。（業者提供）

太平洋SOGO百貨台北店「春季化妝品節」（簡稱春化）明（23日）起開跑，今年正值「美妝天后宮」忠孝館30周年，推出6大品牌全台獨家及首賣18款商品及優惠組合；成立60周年的SHISEIDO則領先全球呈現東京櫃獨家全新店櫃。忠孝館2月23日至3月12日有「快樂購卡30而麗」滿額贈，憑快樂購卡於化妝品區單日單櫃滿5800元，過卡不扣點，可兌換8%美食外帶券、美容家電等好禮。

忠孝館上月先引進林心如擔任品牌大使、全球熱銷500萬支的日本美顏美體神器ReFa，以及瑪丹娜打造的頂級護膚品牌MDNA SKIN，締造口碑。春化期間台北店BOBBI BROWN、雪花秀、FANCL、GUERLAIN、Elizabeth Arden、ERNO LASZLO都推出全台首賣新品，再引領話題。

忠孝館BOBBI BROWN藝術家柔霧脣釉筆，3色各1050元。雪花秀透潤親膚妝前平衡乳35ml，SOGO 30周年獨家加贈完美絲絨氣墊粉霜5g，價值2193元、優惠價1880元，限量50組；3月1日登場的肌本潤脣膏，售價1280元，訴求自然裸妝感。

23日全台首賣的Elizabeth Arden 超進化黃金導航膠囊60顆，忠孝SOGO 30周年獨家加贈時空彈力保溼賦活露10ml＋奇肌超導活妍精華5ml ，價值4224元、優惠價3650元，限量50份。3月1日新品則有CLINIQUE勻淨白修護BB霜共4色、每款1350元；以及MAC亮白C保養氣墊組含亮白C氣墊粉餅+亮白C保溼化妝水，忠孝SOGO 30周年獨家加贈晶亮潤膚乳30ml，價值3750元、優惠價3000元，限量30組。

此外，復興館同慶SOGO 30，祭出SOGO獨家SK-II全效防護乳優惠組，價值3071元、優惠價2280元，限量30組；為準新娘精選的AVEDA新品婚禮精華面膜50ml、2880元，婚禮精華眼膜15ml售價2380元；LANCOME SOGO獨家激光淨斑慕斯組，價值2900元、優惠價2000元，限量30組；LA MER璀璨淨白乳霜面膜1萬元，限量20組，3月1日登場。

主打保養療程的敦化館，也有歡慶SOGO 30獨家護膚活動，GUERLAIN珍珠柔光美白護理療程90分鐘、4500元，敦化獨家推出買5堂贈眼膜護理1堂及熱石療程2堂，價值2萬6100元，優惠價2萬2500元；新品則有LANCOME激光煥白淨班精華30ml加贈10ml，價值5425元、優惠價3700元。

春化期間復興館和敦化館23日至3月5日都有優惠活動。復興館「完美春妝 滿額贈」，於化妝品區（含香氛）單日單櫃滿5800元，可兌換不二家乳酪塔兌換券、快樂購卡點數、購物抵用券等好禮；敦化館「春妍時尚 好禮贈」，於化妝品區（含香氛）單日單櫃滿6000元，可兌換儲物罐、購物抵用券等好禮。

(中時)