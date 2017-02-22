婦人疑久病厭世跳河 3路人目擊下水救人

劉婦疑久病厭世跳河自殺，碰巧1家電梯公司3名員工路過目擊，火速下水救人，送醫無生命危險。(劉宥廷翻攝)

劉婦將寫好的遺書放在腳踏車上。(劉宥廷翻攝)

71歲劉姓婦人疑因久病厭世22日上午11時許，在住家附近、青年夜市旁鳳山溪跳河自殺，並將寫好的遺書放在腳踏車上，碰巧1家電梯公司3名員工路過目擊，火速下水救人，所幸該溪水不深，順利將人救上岸；警獲報到場，見婦人躺臥溪旁草叢上，隨即通知救護，初步檢視婦人意識清楚，送醫無生命危險。

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