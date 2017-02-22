新北地政副局長王聖文自殺 檢方證實曾搜索其住處

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新北市地政局副局長王聖文昨日晚間於家中自殺身亡，在家急救後無效，據傳自殺原因可能與被檢調約談有關。新北地檢署表示，黑金專組最近針對公務員貪瀆情事，持續約談業者並搜索部分公務員住處，昨日確曾搜索過王聖文住處。

檢方指出，包括王聖文在內，檢方昨日發動搜索了台北、新北兩市政府數位公務員住處，也傳喚數名業者到案，但迄今尚未約談公務員。

檢方表示，目前仍在清查公務員是否涉案，也還未將公務員列為被告，對於王聖文自殺也深感遺憾。

新北市地政局另名副局長李素蘭證實，昨日檢調單位確實有到地政局調閱近年開發案相關資料，但調閱資料非常多，尚不清楚是針對哪件案子。

據了解，昨日王聖文上午就臨時請假，檢方也同步於上午到地政局調閱大量開發案資料，包括塭仔圳、金山及中央新村北側等案相關資料，直到下午才離開。

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(中時)