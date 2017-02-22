人民日報批陸劇：後宮美人全成陰謀家

中共中央宣傳媒體《人民日報》22日刊登《歷史正劇能否迎來春天》評論文，文章稱，如今歷史題材的影視劇大多沉浸在戲說、宮鬥、穿越之中的歷史劇，歷史正劇已成為珍稀品種。宮鬥劇中一個個如花似玉的後宮美人都成了毒如蛇蠍的陰謀家。

文章指，遍觀當下歷史題材的影視劇，正劇已然成為珍稀品種。一段時間，電視劇市場幾乎被戲說劇壟斷，一打開電視螢幕，踩著「花盆底」的威儀太后，拖著大辮子的帝王將相，演的說的卻是現代人的情感世界。

文章更說，宮鬥劇又輪番上演，歷史劇的背景從朝堂轉移到了後宮，一個個如花似玉的後宮美人都成了毒如蛇蠍的陰謀家，甚至有時候還要再來幾個「穿越來客」。

評論文說，沉浸在戲說、宮鬥、穿越之中的歷史劇，其實已經脫離了歷史的範疇，劇中人物不過是穿著古人衣服演繹現代人的故事而已，更不用說頻頻出現的穿幫鏡頭、全然缺失的傳統禮儀以及令人不忍直視的「五毛錢特效」了。

文章指出，面對偽歷史劇氾濫的螢幕，有的人痛心疾首，有的人嗤之以鼻，有的人見慣不怪。雖蘿蔔青菜，各有所愛，但歷史正劇的缺失，卻也反映出亞健康的影視現象。

(旺報)