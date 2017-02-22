大屯火山若爆發 北市消防：有應變措施

台北大屯火山經學者觀測應為活火山，民眾憂心火山爆發，台北市消防局表示，已根據相關可能情形，擬訂火山災害緊急應變對策，民眾不須擔心。

原被視為休火山的大屯火山群，經學者觀測證實在新北市金山、萬里地底下逾20公里處有岩漿庫，應為活火山，一旦大規模爆發，陽明山、士林、北投首當其衝，北台灣也會被火山灰籠罩。

科技部、中央氣象局及地質調查所等相關單位已於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設立大屯火山觀測站，由中央研究院研究員林正洪主持，進行包括火山氣體、地表溫度、地殼變形及微震等各項監測，經由建立長期觀察，以取得第一手火山預警、通報相關資料，如一旦發生異常現象，將會循現有災害應變機制通知相關單位採取因應作為，以確保民眾安全。

台北市消防局表示，民國101年即已委託火山學及災害應變管理專家學者研究，並訂定出「火山預警訊號分級表」、「火山災害疏散撤離流程」與「火山灰防災對策」等應變作為，因此各階段災害相關應變訊息將會依此適時發布，及早告知市民疏散撤離或採取適當之防護措施。

台北市消防局說，近期也辦理大量傷病患及大規模疏散撤離等相關演練或兵棋推演，並規劃適當緊急避難收容處所，包含優先安置學校、活動中心、國軍營區、運動場館及其他場所等，當大屯山火山群有噴發之虞時，將依既有災害防救應變機制成立各級災害應變中心，並依實際及研判未來狀況進行訊息發布、管制及疏散撤離等「避災、離災」措施。1060222

(中央社)