清泉崗空軍疑涉毒 已逾1250人驗尿
台中清泉崗空軍基地20日在軍區內車道旁發現27包疑似毒品粉末，清泉崗基地隨即進行驗尿，截至今天中午已完成1250多人驗尿，結果呈現正常反應，其餘人員持續檢驗中。
清泉崗基地政戰主任施勝德表示，每年都會分期、分批對全體官兵進行驗尿，營中目前有1名志願役士兵為毒品列管人口，去年也對他進行20多次驗尿，結果都是正常反應。
施勝德說，因目前沒有明確證據可以掌握疑似毒品是誰所有，先交由憲兵隊調查，此後，將加強營門管制、人員查察，並對新進人員加強反毒宣導、法治教育。
施勝德指出，日前尋獲的27包疑似毒品粉末，交由憲兵隊化驗，化驗時間需要3天，預計今天晚上結果可以出爐。
空軍清泉崗基地主官20日上午執行巡場時，發現數小包疑似毒品的白色不明粉末及吸食器一支，基地隨即主動通報台中憲兵隊進行調查及協助化驗，並對基地全體官兵實施尿液篩檢。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。