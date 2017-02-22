清泉崗空軍疑涉毒 已逾1250人驗尿

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台中清泉崗空軍基地20日在軍區內車道旁發現27包疑似毒品粉末，清泉崗基地隨即進行驗尿，截至今天中午已完成1250多人驗尿，結果呈現正常反應，其餘人員持續檢驗中。

清泉崗基地政戰主任施勝德表示，每年都會分期、分批對全體官兵進行驗尿，營中目前有1名志願役士兵為毒品列管人口，去年也對他進行20多次驗尿，結果都是正常反應。

施勝德說，因目前沒有明確證據可以掌握疑似毒品是誰所有，先交由憲兵隊調查，此後，將加強營門管制、人員查察，並對新進人員加強反毒宣導、法治教育。

施勝德指出，日前尋獲的27包疑似毒品粉末，交由憲兵隊化驗，化驗時間需要3天，預計今天晚上結果可以出爐。

空軍清泉崗基地主官20日上午執行巡場時，發現數小包疑似毒品的白色不明粉末及吸食器一支，基地隨即主動通報台中憲兵隊進行調查及協助化驗，並對基地全體官兵實施尿液篩檢。1060222

(中央社)