動輒妖魔化 國際特赦點名川普和杜特蒂
國際特赦組織在今天發布的年度報告中表示，美國總統川普和其他領袖動輒將一整群人「妖魔化」的政策，對世界構成日益嚴重的威脅。
法新社報導，國際特赦組織（Amnesty International）秘書長謝蒂（Salil Shetty）在巴黎發表2016年報告時表示，「妖魔化的惡毒政治」造成世界「更加分裂、不平等和不安全」。
報告中指出，「製造恐慌已成全球事務的危險勢力」、「越來越多政治人物自稱反體制，其實是在炒作會讓一整群人遭迫害、成為代罪羔羊並遭剝奪人性的惡毒議題」。
謝蒂點名美國總統川普、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和匈牙利總理奧班（Viktor Orban）等領袖，使用「非我即敵」這樣的字眼。
國際特赦組織在報告中表示，他們那種操縱認同政治的風格造成人權的「全球倒退」，危及針對大規模殘暴行徑的協調反應。
謝蒂說：「我們已經到了不再有任何紅線的地步。在這種新現實下，不難想像一個殘暴肆虐成為新常態的反烏托邦未來。」他說，去年世界「不再對衝突區的學校和醫院遭蓄意轟炸感到震驚」。
儘管承認有很多人把現在和1930年代的歐洲相提並論，但他說，「我們不能聽天由命」。
謝蒂呼籲各國領袖，尤其是民眾，挺身反對妖魔化政治。1060222
(中央社)
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