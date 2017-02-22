美航艦抵南海 陸專家：僅示威非作戰
中國大陸環球網報導，根據美國海軍網19日拍攝、今天發布的照片，美國海軍卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦已穿越太平洋西側的菲律賓海，抵達南海海域。
報導指出，中國大陸社會科學院美國研究所學者洪源認為，美國航空母艦編隊前往南海並不是為了戰爭，也不是為了軍事目的，「而是為了示威」。
洪源分析，南海面積為300多萬平方公里，是個「非常小的一個區域」。卡爾文森號前往南海，四面八方都被島嶼包圍著，各種各樣的反艦武器，對卡爾文森號而言是非常危險的。
他表示，如果卡爾文森號真是要遂行作戰目的，需要退到第二島鏈如關島等地區，「（對中國大陸而言）這才是真正的危險」。
洪源表示，所以從這個意義上來說，「美國到這裡（南海）來只不過是示威和虛張聲勢」。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。