美航艦抵南海 陸專家：僅示威非作戰

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中國大陸環球網報導，根據美國海軍網19日拍攝、今天發布的照片，美國海軍卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦已穿越太平洋西側的菲律賓海，抵達南海海域。

報導指出，中國大陸社會科學院美國研究所學者洪源認為，美國航空母艦編隊前往南海並不是為了戰爭，也不是為了軍事目的，「而是為了示威」。

洪源分析，南海面積為300多萬平方公里，是個「非常小的一個區域」。卡爾文森號前往南海，四面八方都被島嶼包圍著，各種各樣的反艦武器，對卡爾文森號而言是非常危險的。

他表示，如果卡爾文森號真是要遂行作戰目的，需要退到第二島鏈如關島等地區，「（對中國大陸而言）這才是真正的危險」。

洪源表示，所以從這個意義上來說，「美國到這裡（南海）來只不過是示威和虛張聲勢」。1060222

(中央社)