下鄉推廣閱讀與美學 屏東親子共讀起跑

我要評比

屏東縣政府文化處從3月至6月舉辦「親子共讀．邁向幸福」系列活動，包括兒童劇下鄉巡演、故事嘉年華等，場次遍及全縣29個鄉鎮市。（屏東文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月22日

屏東縣政府文化處從3月至6月舉辦「親子共讀．邁向幸福」系列活動，包括兒童劇下鄉巡演、故事嘉年華等，場次遍及全縣29個鄉鎮市。

文化處表示，親子共讀巡迴講座共舉辦22場，邀請大仁科技大學及慈惠醫專的幼教專家，下鄉分享閱讀對嬰幼兒發展的好處，並在活潑的互動中與大小朋友一起討論繪本書、說故事技巧、親子溝通等。

兒童劇下鄉巡演安排9場，邀請屏東團隊演出在地故事兒童劇，包括不倒翁故事劇團演出新園故事「鯉魚公主變成山」、箱子兒童劇團演出萬丹故事「赤牛生白馬」、Clover幸運草兒童劇團演出東港故事「大船與小船」，讓孩子們認識自己家鄉的故事。

另外，還有屏東縣緱囡仔親子教育協會5場的「故事嘉年華」、屏東縣故事學會15場的「貓頭鷹的故事寶盒」、佳音英語新忠孝分校的4場「親子共賞英語故事」。

名人閱讀講座則邀請到陳榕笙、林美琴、戴翠華、幸佳慧等親職教育專家與屏東家長討論孩子的學習力與閱讀力。1060222

(中央社)