王聖文自殺 檢方聲明未約談

針對新北市地政局副局長王聖文自殺身亡，新北地檢署發布聲明表示，該署黑金專組檢察官指揮廉政署偵辦李姓男子涉嫌於建案申請相關執照過程中，行賄新北市政府地政局副局長王聖文及台市政府都發局及建管處相關公務員案件，21日持新北地院核發搜索票，前往李姓男子等人之住處、辦公處所及相關公務員之住處等地實施搜索，並以涉犯貪汙罪嫌將李姓業者傳喚到案說明，複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

至於王聖文涉案部分，則是同步由廉政署廉政官持搜索票至王聖文桃園住處搜索，搜索時王聖文及其妻子均在現場，執行過程平和順利，搜索執行完畢後由王聖文陪同廉政官下樓，廉政官即行離開，後續並未約談王聖文或其妻子。

(中時)